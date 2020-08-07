Прибывающие в Египет с 7 августа обязаны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования.

Об этом сообщает информационный портал Al Balad.

Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мустафа Мадбул.

Отмечается, что это правило будут применять ко всем туристам, как арабских, так и иностранных, которые прибывают морским, воздушным или наземным путем.

Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до въезда.

В то же время это обязательство не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса алям и Мерса-Матрух. Однако выезд туристам за пределы курортов без наличия негативных ПЦР-тестов запрещен.