Об этом сообщает информационный портал Al Balad.
Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мустафа Мадбул.
Отмечается, что это правило будут применять ко всем туристам, как арабских, так и иностранных, которые прибывают морским, воздушным или наземным путем.
Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до въезда.
В то же время это обязательство не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса алям и Мерса-Матрух. Однако выезд туристам за пределы курортов без наличия негативных ПЦР-тестов запрещен.
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