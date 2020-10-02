Егор Клецов, который помогал врачам «ДНР», передумал идти на выборы от «Слуги народа»

Егор Клецов, которого партия “Слуга народа“ выдвинула на местные выборы в Николаеве, передумал баллотироваться от этой политсилы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии Слуга Народа. Это сложное, но правильное решение. Остаюсь работать на благо горожан. Спасибо за поддержку тем, кто меня поддерживает. Для меня не было целью получить мандат любой ценой”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что Клецов занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков “ДНР“ и лично участвовал в их доставке. Он также учувствовал в эфирах телеканалов боевиков на Донбассе, в частности, “Новороссия ТВ”.