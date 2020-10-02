Covid-19 Украина

обновлено 02.10.2020 в 14:02

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Егор Клецов, который помогал врачам «ДНР», передумал идти на выборы от «Слуги народа»

Егор Клецов, которого партия “Слуга народа“ выдвинула на местные выборы в Николаеве, передумал баллотироваться от этой политсилы.

Пятница, 2 октября 2020, 13:58

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии Слуга Народа. Это сложное, но правильное решение. Остаюсь работать на благо горожан. Спасибо за поддержку тем, кто меня поддерживает. Для меня не было целью получить мандат любой ценой”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что Клецов занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков “ДНР“ и лично участвовал в их доставке. Он также учувствовал в эфирах телеканалов боевиков на Донбассе, в частности, “Новороссия ТВ”.

  • Напомним, 12 марта, Сергей Сивохо оказался в центре скандала, когда во время презентации “Национальной платформы единства и примирения” российскую агрессию он назвал внутренним конфликтом. Презентацию сорвали активисты организации “Национальный корпус”. Представители Нацкорпуса в день презентации силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.
  • Полиция Киева задержала 15 участников столкновений, которые напали на Сивохо.
  • Кроме того, часть народных депутатов из фракции “Слуги народа” призвали секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова уволить его внештатного советника Сергея Сивохо после его заявлений о “внутреннем конфликте” на Донбассе.
Теги: Єгор Клецов, місцеві вибори, Слуга народа, ДНР, Донбас

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