Уряд Єгипту ухвалив рішення щодо відновлення візового збору для туристів. Плата за в'їзд становитиме 25 доларів з особи.

Про це повідомляє газета Egypt Independent.

Зазначається, що 30 квітня в Єгипті завершився період з оформлення безплатних віз для іноземних туристів. З 15 травня країна відновила візовий збір.

Для отримання візи турист повинен показати закордонний паспорт, термін дії якого завершується не швидше ніж за пів року після візиту. Отримати візу можна онлайн, оформивши й сплативши її не пізніше ніж за сім днів до поїздки, або після прибуття в Єгипет.

При цьому працівники туристичних компаній звернулися до уряду з проханням подовжити скасування візового збору задля відродження галузі після пандемії.