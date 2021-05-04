Про це повідомляє американський портал HYPEBEAST.
Зокрема, Її Величність присудила найбільшому в Великобританії бренду сексуального здоров’я премію Королеви за підприємництво. Lovehoney була відзначена “вищою нагородою за успіх в бізнесі” після безперервного зростання закордонних продажів протягом останніх шести років.
В цілому, з 2015 року продажі компанії за кордоном зросли з 12 мільйонів фунтів стерлінгів до 56 мільйонів фунтів стерлінгів, в цілому зростання склало 365 відсотків.
Компанія з виробництва секс-іграшок тепер може використовувати емблему Queen’s Award на своєму асортименті вібраторів, спідньої білизни, лубрикантів, обладнання для зв’язування і багато чого іншого.
“Її Величність була чудовою прихильницею Lovehoney”, – заявила комерційна директорка Lovehoney Деббі Бонд.
Вона зазначила, що королівське заступництво допоможе створити більше робочих місць в штаб-квартирі в Баті й міжнародних офісах, а також “поширювати послання про сексуальне щастя по всьому світу”.
- Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II запустила власне виробництво джину Sandringham Celebration Gin.