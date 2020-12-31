Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Имя Хэмилтона включено в традиционный новогодний список награждений 2020-го года.

Согласно сообщению на сайте британского правительства, в списке – десятки людей. Различные награды присуждены “выдающимся людям” за их заслуги “в самых разных сферах” (бизнеса, благотворительности и волонтерства, культуры, образования, внешней политики, здравоохранения, спорта).

Как известно, 35-летний Хэмилтон в ноябре завоевал чемпионский титул в “Формуле-1” в седьмой раз за свою карьеру. Таким образом он повторил рекорд Михаэля Шумахера.

Хэмилтону присвоено звание “рыцарь-бакалавр” (Knight Bachelor). В британской системе наград и почетных званий это титул человека, посвященного монархом в рыцари, но не входящего в организованные рыцарские ордена Соединенного Королевства.

Как сообщает издание The Guardian, присвоение рыцарского титула Хэмилтону было под вопросом. Дело в том, что автогонщик – налоговый резидент Монако, и комитет по наградам не может должным образом проверить все его налоговые дела (что является необходимым условием перед награждением).

В ситуацию лично вмешался премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он включил Хэмилтона в список лиц, “которые прославили Великобританию за рубежом” (чтобы избежать споров по поводу его налоговых деклараций).

В 2008 году Хэмилтон стал членом ордена Британской империи. Это низший класс этой награды.

Вместе с Хэмилтоном титул “рыцаря-бакалавра” получил кинооператор Роджер Дикинс, который работал над фильмами “Побег из Шоушенка”, “Игры разума”, “007: Координаты “Скайфолл” и другими.

В этом году награды от королевы получили и многие британцы, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом. В частности, орден MBE (звание кавалера ордена Британской империи) вручат 106-летней Энн Бейкер, которая как волонтера принимала участие в сборе средств для ликвидации последствий эпидемии. Она станет самым пожилым человеком в истории, получившим указанную награду.

Кроме того, орден получит 104-летняя Рут Сандерс. Она прошла марафонскую дистанцию, чтобы собрать средства для службы воздушной скорой помощи.

Стоит отметить, что рыцарями Британской империи являются музыканты Пол Маккартни, Ринго Старр, Элтон Джон и Мик Джаггер, модель Твигги Лоусон, актрисы Эмма Томпсон, Джуди Денч и Хелен Миррен. Их следует называть “сэрами” или “дамами”.