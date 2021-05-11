Королева Великої Британії Єлизавета II виступить у вівторок, 11 травня, з тронною промовою в парламенті країни.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У промові, написаній урядом, Єлизавета представить законопроєкти, які міністри мають намір прийняти наступного року.

Королева також викладе пріоритети розробки політики прем’єр-міністра Бориса Джонсона, оскільки він планує відновлення Великої Британії після пандемії COVID-19 і прагне виконати обіцянки, які він дав виборцям у 2019 році, про створення нових можливостей для деяких регіонів і спільнот.

Після обрання Джонсона його уряд був зосереджений на боротьбі з пандемією коронавірусу. Тепер, коли британська програма вакцинації набагато випереджає більшість програм інших країн, а поширення вірусу залишається на дуже низькому рівні, Джонсон сподівається відродити свою програму.

У промові Єлизавети будуть подробиці про реформу системи освіти, зокрема ті, які допоможуть дорослим отримати доступ до навчання протягом усього життя.