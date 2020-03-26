Об этом он заявил в “Большом интервью” на телеканале “112 Украина”.

“Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты – и экспресс, и серологические – были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов”, – сказал Илья Емец.

<noscript><iframe title="Илья Емец в "Большом интервью" на 112, 22.03.2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tDeBKhuaYzg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На видео с 15 мин. 30 сек.