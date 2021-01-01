Новогоднее поздравление Епифаний опубликовал на своей странице в Facebook.
“С надеждой на Бога и Его помощь верим, что впереди нас ожидают перемены к лучшему — если и мы сами готовы меняться и менять мир вокруг себя. Помните, что нет никаких ограничений и расстояний для того, чтобы творить добрые дела и объединяться в Любви… В новом году преумножайте истинные намерения, добрые дела, чистые чувства, правдивые слова. Следуйте по пути добра и милосердия к ближним. Цените каждое мгновение и всегда благодарите Господа за все Его благодеяния”, — написал Епифаний.
Он отметил, что пандемия COVID-19 подтолкнула многих осознать «насколько неоценим Божий дар здоровья и как люди нуждаются в теплых взаимоотношениях: с ближними, с собой и с Богом».
“Украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от страны-агрессора. В каждом уголке Родины, в том числе и на временно оккупированных территориях… Православная церковь Украины хоть и в сложных условиях, но совершает свое служение на благо всем тем людям, кто в этом нуждается. Тщательно молимся, чтобы Господь благословил Украину и дарил справедливый мир, а украинскому народу — духовную силу и отвагу”, — написал предстоятель Православной церкви Украины.
Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за час до его трансляции на телеканалах.
- В прошлом году Зеленский поздравил украинцев с новогодними праздниками вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками. В своем обращении президент говорил о различиях между украинцами, которые не имеют значения, и об общих чертах, которые должны научить их жить вместе и уважать друг друга. Смотреть — здесь.