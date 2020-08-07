Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что в ближайшие недели планируется масштабный обмен пленными в формате 100 на 100.

Об этом он рассказал в интервью изданию Reuters.

Ермак пояснил, что Украина уже передала ОБСЕ список из примерно ста человек для обмена. Боевики с ОРДЛО составили аналогичный список, в котором приблизительно столько же людей.

“Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что в течение нескольких недель”, – сказал Ермак.

Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос освобождения крымских татар и других украинских заключенных на территории РФ.

«Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан – это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа», – сказал он.

Также глава ОП сообщил журналистам, что в скором времени планируется согласовать три новых участка разведения войск на Донбассе.

“Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках”, – сказал Ермак.