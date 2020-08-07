Об этом он рассказал в интервью изданию Reuters.
Ермак пояснил, что Украина уже передала ОБСЕ список из примерно ста человек для обмена. Боевики с ОРДЛО составили аналогичный список, в котором приблизительно столько же людей.
“Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что в течение нескольких недель”, – сказал Ермак.
Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос освобождения крымских татар и других украинских заключенных на территории РФ.
«Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан – это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа», – сказал он.
Также глава ОП сообщил журналистам, что в скором времени планируется согласовать три новых участка разведения войск на Донбассе.
“Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках”, – сказал Ермак.
- 26 июля по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-службы Кремля и Офис президента дали различные акценты в сообщениях для СМИ.