Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House (Лондон, Великобритания).

По словам Ермака, Украина настаивает на встрече лидеров “нормандского формата” и такая встреча “должна состояться как можно скорее”.

“В этом нас поддерживают наши партнеры из “нормандского формата” — Германия и Франция. И мы считаем, что именно такая встреча [важна], потому что все политические решения принимаются только на уровне лидеров”, — отметил он.

Глава Офиса президента также отметил, что в ближайшее время должна состояться встреча на уровне советников, которая будет предшествовать саммиту лидеров стран четверки.

“Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения”, — добавил Ермак.

На видео с 28 минуты

Как сообщалось ранее, 11 сентября украинская делегация, которую возглавил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, прибыла в Берлин для участия в переговорах советников лидеров стран “нормандской четверки”.

Заседание продолжалось более 7 часов. По его итогам представители Украины и России обнародовали разные результаты переговоров.

12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что после нескольких раундов переговоров на уровне советников лидеров стран — участниц “нормандского формата” будет готовиться встреча на высшем уровне.