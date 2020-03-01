Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате “всех на всех”, о котором договорились лидеры “Нормандской четверки” во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Ермак отметил, что Украина намерена провести следующий трек обмена в марте.

Участники встречи также обратили внимание на необходимости продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.