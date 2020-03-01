Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате “всех на всех”, о котором договорились лидеры “Нормандской четверки” во время встречи в Париже в декабре 2019 года.
Ермак отметил, что Украина намерена провести следующий трек обмена в марте.
Участники встречи также обратили внимание на необходимости продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.