На встрече советников лидеров "нормандской четверки" в формате видеоконференции руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил принять заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак предложил принять на уровне “нормандской четверки” совместное заявление о возврате к режиму перемирия на Донбассе, который был установлен 27 июля.

Руководитель Офиса президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за готовность оказать содействие в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.