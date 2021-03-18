Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Ермак предложил принять на уровне “нормандской четверки” совместное заявление о возврате к режиму перемирия на Донбассе, который был установлен 27 июля.
Руководитель Офиса президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.
Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за готовность оказать содействие в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.
- В среду, 3 марта, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Глава делегации Украины Леонид Кравчук выразил протест против фактов нарушения режима прекращения огня и сообщений боевиков.
- Во вторник, 2 марта, состоялось очередное (уже 150-е) заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Российская делегация продолжила блокировать работу по всем направлениям.
- 17 февраля глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина будет продолжать консультации “только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл”.
- Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отказываться от формата “Минск”.