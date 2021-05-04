Єрмак обіцяв Джуліані відновити розслідування щодо сина Байдена, але прокуратура не знайшла жодних доказів, – Рябошапка

Про це він написав у Facebook.
Зокрема, Рябошапка нагадав, що завтра в Україну прибудуть топпосадовці США Ентоні Блінкен та Вікторія Нуланд. Ексгенпрокурор зазначив, що йому важко уявити, як Єрмак дивитиметься їм в очі.
“Андрій Єрмак “продавав” себе президентові Зеленському як провідного фахівця у відносинах зі США. Він увесь час до перемоги сьогоднішнього президента США був прихильником адміністрації Трампа, неодноразово контактував з її представниками та переконував президента Зеленського у майбутній перемозі Трампа на виборах президента США”, – заявив Рябошапка.
Він також посилався на стенограму розмови Єрмака з тодішнім адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Рябошапка констатував – Єрмак обіцяв організувати проведення розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера.
“Наша команда в прокуратурі провела аудит усіх справ, які нам дістались у спадок і прокурори не встановили жодних доказів, які б могли свідчити про можливу причетність до правопорушень Хантера Байдена”, – запевнив Рябошапка.
Колишній очільник Генпрокуратури заявив, що він інформував про це президента Зеленського у відповідь на неодноразові запитання.
“Транскрипт розмови Джуліані-Єрмака може свідчити про те, що відмова нашої команди в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією із причин моєї відставки з посади генерального прокурора”, – додав він.
Рябошапка зазначив, що підтвердженням його слів може слугувати миттєве відкриття кримінальних проваджень за фактом оприлюднення розмови Порошенка і Байдена у травні 2020 року уже новою генеральною прокуроркою. Водночас послідовність дій російського агента Деркача, який оприлюднив ці розмови, Офісу генпрокурора та публічні коментарі Зеленського можуть свідчити про узгодженість дій у реалізації цієї комбінації.
“І роль керівника Офісу президента у цій комбінації, з огляду на опублікований транскрипт розмови Єрмака-Джуліані, ще повинні дослідити правоохоронні органи”, – резюмував Рябошапка.
З’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році.
Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.
Також опублікована повна стенограма розмови Джуліані та Єрмака. Вона відбулася 22 липня 2019 року, тривала 39 хвилин.
Що відомо про розмову Трампа та Зеленського ?
Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що експрезидент Сполучених Штатів вісім разів закликав Володимира Зеленського до співпраці в розслідуванні проти чинного президента США Джо Байдена.
Трамп нібито неодноразово намагався натиснути на Зеленського, щоб той провів розслідування щодо сина Джо Байдена, Хантера. Згодом експрезидент США нібито попросив Зеленського співпрацювати в цьому питанні з його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані.
У відповідь на публікації в ЗМІ і скандал, що розгорівся у зв’язку з цим, Джо Байден почав вимагати оприлюднити розшифровку телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
У своїй заяві Байден звинуватив Трампа в зловживанні владою і підриві національної безпеки Сполучених Штатів на догоду своїм політичним інтересам.
Також Байден написав, що Трамп тисне на Україну, як суверенну державу, яка як і раніше “знаходиться під прямим ударом Росії”.
Раніше Трамп уже заявляв, що поширена інформація про тиск на українського лідера не відповідає дійсності.
Пізніше опублікували повну стенограму скандальної розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.
У грудні 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа. Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Трампа і Зеленського від 25 липня 2019 року.
- Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.
- 5 лютого Сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним у перешкоджанні роботі Конгресу і зловживанні владою.
- Раніше повідомлялося, що експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп нібито здійснював тиск на Україну з метою відкрити розслідування проти сім’ї свого головного суперника на майбутніх виборах Джо Байдена.
- Особистий адвокат американського президента Рудольф Джуліані випадково зізнався, що намагався з’ясувати, як ексгенпрокурор Юрій Луценко закрив справу проти Джо Байдена.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що американський лідер Дональд Трамп не чинив тиску на Президента Володимира Зеленського під час їх телефонних розмов.