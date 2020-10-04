Об этом заявил в интервью телеканалу “Украина 24” руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
“Это решение будет принимать Леонид Макарович Кравчук, если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае, пока этот вопрос на повестке дня не стоит”, – отметил Ермак.
Он уточнил, что соответствующий указ издает президент, но назначение происходит “только по согласованию и с подачи руководителя украинской делегации”.
Ермак также прокомментировал слухи о возможном участии нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко в ТКГ.
“Ну если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле, такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Николая с Леонидом Макаровичем во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов”, – заявил Ермак.
(На видео – с 8:34)
Когда Фокин появился в ТКГ?
30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.
18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.
Кравчук неоднократно рассказывал, что его и Фокина пригласили в Офис президента, чтобы предложить войти в ТКГ, в один день.
13 сентября певица и модель Маша Фокина заявила, что ее дед Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехстороннем контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин заверил, что не помнит, когда познакомился с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком.
Скандальные заявления Фокина
Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому и т.п., которые он озвучивал до назначения в ТКГ.
Став первым заместителем главы украинской делегации, Фокин дал еще ряд скандальных интервью. В них он, среди прочего, фактически оправдывал оккупацию Крыма Россией.
“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, — сказал Фокин.
Также Фокин заявлял, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал отозвать Фокина с ТКГ.
К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя Фокина являются провокационными и спекулятивными.
А Офис президента, глава делегации Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открестились от этих заявлений, подчеркивая, что они — личное мнение экс-премьера.
Впоследствии Фокин заявлял, что конфликт на востоке начался из-за языкового вопроса, а “языковой закон” – противоречит Конституции.
Также Фокин выступил за создание временного правительства на Донбассе для проведения выборов на оккупированных территориях.
- 29 сентября Витольд Фокин заявил, что не уверен в том, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.
- Фракции “Европейской Солидарности” и “Голоса” выступили с требованием немедленно уволить Витольда Фокина из ТКГ.
- Также нардепы “Европейской Солидарности” требуют открыть производство по факту госизмены в отношении заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за увольнение Витольда Фокина с должности заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.
- 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Витольд Фокин был выведен из состава Трехсторонней контактной группы.