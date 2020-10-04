Решение о возможном новом члене украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вместо уволенного Витольда Фокина будет принимать глава делегации Леонид Кравчук.

Об этом заявил в интервью телеканалу “Украина 24” руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Это решение будет принимать Леонид Макарович Кравчук, если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае, пока этот вопрос на повестке дня не стоит”, – отметил Ермак.

Он уточнил, что соответствующий указ издает президент, но назначение происходит “только по согласованию и с подачи руководителя украинской делегации”.

Ермак также прокомментировал слухи о возможном участии нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко в ТКГ.

“Ну если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле, такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Николая с Леонидом Макаровичем во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов”, – заявил Ермак.

(На видео – с 8:34)

Когда Фокин появился в ТКГ?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.

18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.

Кравчук неоднократно рассказывал, что его и Фокина пригласили в Офис президента, чтобы предложить войти в ТКГ, в один день.

13 сентября певица и модель Маша Фокина заявила, что ее дед Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехстороннем контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин заверил, что не помнит, когда познакомился с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Скандальные заявления Фокина

Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому и т.п., которые он озвучивал до назначения в ТКГ.

Став первым заместителем главы украинской делегации, Фокин дал еще ряд скандальных интервью. В них он, среди прочего, фактически оправдывал оккупацию Крыма Россией.

“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, — сказал Фокин.

Также Фокин заявлял, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал отозвать Фокина с ТКГ.

К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя Фокина являются провокационными и спекулятивными.

А Офис президента, глава делегации Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открестились от этих заявлений, подчеркивая, что они — личное мнение экс-премьера.

Впоследствии Фокин заявлял, что конфликт на востоке начался из-за языкового вопроса, а “языковой закон” – противоречит Конституции.

Также Фокин выступил за создание временного правительства на Донбассе для проведения выборов на оккупированных территориях.