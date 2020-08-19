Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию о том, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию наемников "ПГК Вагнера", которые воевали на Донбассе, однако она была якобы сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в комментарии изданию LB.ua.

Ермак отметил, что не может комментировать какие-либо операции украинских спецслужб, ведь они являются секретными. При этом, по его словам, Офис Президента примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности Службы безопасности Украины и ГУР МОУ и других государственных органов к процессуальному документированию появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Республики Беларусь.

“Однако очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно – в российской “Комсомольской правде” 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий”, – сказал глава ОПУ.

Он также считает, что эту кампанию используют в своих целях накануне местных выборов или для того, чтобы сорвать перемирие на Донбассе.

Кроме того, Ермак опроверг информацию о том, что он якобы просил перенести спецоперацию из-за обмена пленными, который сейчас готовится.

Ранее журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и издание “Украинская правда” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора больше года назад начали операцию по розыску и задержанию террористов. В составе группы, которую должны были схватить, были люди, вероятно причастные к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

В рамках спеоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельство о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Группа состояла из 33 человек, среди них были 28 боевиков, которых должны были задержать. 9 из них были гражданами Украины, 11 значились в базе “Миротворца”.

По плану, 24 июля группу должны были привезти из Москвы в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси. 25 июля группа должна была вылететь в Турцию рейсом Минск – Стамбул. Во время этого перелета самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров – агенту СБУ – якобы стало бы плохо. Под видом медработников в самолет зашла бы группа спецназа и задержала бы “вагнеровцев”.

24 июля заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. Тогда на встрече были Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец. Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака – ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации в Федеральную службу безопасности РФ, что привело к провалу.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.