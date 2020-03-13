Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Я хочу рассказать вам о решении, которое еще не принято, и это очень важно, но стороны ТКГ зафиксировали необходимость и возможность принятия такого решения”, – сказал он.

По словам Ермака, в последние годы на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске, в соответствии с пакетом Минских договоренностей, Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и местные выборы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украина в рамках Трехсторонней контактной группы.

“То есть существует необходимость согласования всех этих вопросов. Что же происходило? В течение этих лет единственными представителями, которые присутствовали вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией в качестве наблюдателей это были представители снова так называемых ОРДЛО, то есть украинские граждане, которые сегодня вынужденно проживают на территории, которые не контролируется украинским правительством, совсем были лишены права иметь свой голос и тоже высказывать свою позицию по этим вопросам. Это недопустимо и не отвечает нашим интересам. Поэтому на последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания консультативного совета, который создается в политической подгруппе. Заявлено о создании этого совета, как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованные в работе политической подгруппы”, – пояснил Ермак.

“Хочу подчеркнуть, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания не существует, никаких прямых диалогов, об этом речь не идет. То есть мы говорим о создании платформы на которой граждане Украины, которые проживают как на контролируемой территории, так и на не контролируемой, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей”, – добавил руководитель Офиса президента.

Он также отметил, что если это решение будет принято, то оно будет принято на следующей встрече ТКГ.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 13 марта 2020 г.