Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции (” Синегора “- ред.) в с. Гуте в Ивано-Франковской области”, – сказал Ермак в интервью журналистам.

Гута – это президентская резиденция в Ивано-Франковской области. Ранее там встречал Новый год президент Виктор Ющенко.

Как сообщалось ранее, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман.

После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне. Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи.

Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани.