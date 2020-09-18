Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
Во время шоу журналист спросил Ермака об его реакции на заявления Богдана и Лероса, в которых они заявляли, что на них происходят личные нападения со стороны Офиса президента и обвиняли непосредственного его в причастности к этим инцидентам.
В свою очередь Ермак посоветовал и Богдану, и Леросу обращаться к правоохранителям, если на них осуществляются нападения.
“Я человек, который живет фактами и живет в реальности. Поэтому если человек чувствует, что кто-то на него нападает, он должен не говорить об этом, в Facebook писать и так далее… Он должен обращаться в правоохранительные органы”, — сказал он.
- Напомним, 28 августа народному депутату от “Слуги народа” Гео Лерос подожгли автомобиль.
- 1 сентября в ходе выступления перед парламентом, после которого его исключили из фракции “Слуги народа”, Лерос вспомнил поджог своего авто и заявил: “Вызов я принимаю и никому это не прощу”.
- 9 сентября юридическая компания “Миллер”, которая представляет нардепа заявила, что требует от полиции допросить Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского по делу о поджоге авто Лероса.
- В ночь на 11 августа в Киеве сгорел автомобиль Андрея Богдана — Tesla Model S. 10 сентября Богдан сообщил, что ему сожгли два автомобиля в ту ночь. Он считает причастными к преступлению спецслужбы и Офис президента Владимира Зеленского.