Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обвинения нардепа Гео Лероса и экс-главы ОПУ Андрея Богдана относительно организации нападений на них ОПУ.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Во время шоу журналист спросил Ермака об его реакции на заявления Богдана и Лероса, в которых они заявляли, что на них происходят личные нападения со стороны Офиса президента и обвиняли непосредственного его в причастности к этим инцидентам.

В свою очередь Ермак посоветовал и Богдану, и Леросу обращаться к правоохранителям, если на них осуществляются нападения.

“Я человек, который живет фактами и живет в реальности. Поэтому если человек чувствует, что кто-то на него нападает, он должен не говорить об этом, в Facebook писать и так далее… Он должен обращаться в правоохранительные органы”, — сказал он.