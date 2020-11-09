Об этом он сообщил в Facebook.
“К концу рабочего дня получил слишком “положительные” новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров “нормандского формата”. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет вовсе”, – написал глава ОП.
Он заверил, что не собирается уменьшать рабочий темп.
“Если переговоры на этой неделе не состоятся – точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам”, – заявил Ермак.
- Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.