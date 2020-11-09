Об этом он сообщил в Facebook.

“К концу рабочего дня получил слишком “положительные” новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров “нормандского формата”. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет вовсе”, – написал глава ОП.

Он заверил, что не собирается уменьшать рабочий темп.

“Если переговоры на этой неделе не состоятся – точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам”, – заявил Ермак.