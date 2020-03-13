Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время Украина вернет всех удерживаемых граждан с ОРДЛО.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

” Несколько дней назад состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске. Главное решение, которое принято, я считаю, это произойдет, и Украина все сделает, чтобы это произошло – в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан, которые содержатся на территории так называемых ОРДЛО”, – подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что вторым важным достижением является продолжение консультаций по определению новых трех пунктов, на которых может произойти разведения сил и средств.

“Как вы знаете, это решение было принято на парижском саммите, и оно должно быть выполнено”, – добавил глава Офиса президента.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 13 марта 2020 г.