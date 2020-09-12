Взаимодействие минского и нормандского форматов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе выходит на новый уровень. Результаты ожидаются уже на ближайшей встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом на брифинге в Одессе заявил председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак также отметил, что на этой встрече на уровне советников впервые за последние годы присутствовали представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе – специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

“Это значит, что взаимодействие и скоординированная работа двух форматов (Минского и Нормандского переговорных форматов. – Ред.) вышла на еще более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов уже на ближайшей неделе – 15 сентября, когда состоится видеоконференция ТКГ”, – сообщил руководитель Офиса Президента.

Также, по его словам, была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного Креста к украинским гражданам на неподконтрольных территориях.

“Мы ожидаем, что это очень ускорит процесс возвращения наших граждан. Вы знаете, что у нас есть такое задание от Президента, и это наш приоритет”, – подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса Главы государства отметил, что уже с понедельника команды советников начнут работать над подготовкой следующей встречи, которая должна состояться в течение нескольких недель.