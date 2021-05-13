Про це повідомляє пресслужба ОП.

Єрмак охарактеризував поточну ситуацію, що складається на консультаціях Тристоронньої контактної групи та переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, як “затяжну стагнацію”.

У зв’язку з цим він розповів дипломатам про низку ініціатив української сторони для активізації процесу мирного врегулювання.

“По-перше, вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по Нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн”, – зазначив Єрмак.

На зустрічі з послами країн G7 Єрмак заявив, що така зустріч може пройти як в очному форматі, так і відеозв’язком.

Фото: Офіс президента

Він також запропонував долучити до діяльності нормандського формату експертів з політичних, військових і юридичних питань, що могло б, на його думку, активізувати переговорний процес щодо Донбасу.

Глава Офісу президента нагадав, що українська сторона продовжує наполягати на тому, щоб Росія почала виконувати свої обов’язки, які були укладені на останній зустрічі лідерів нормандської четвірці в 2019 році.

“Ми вважаємо, що проведення чергового саміту в нормандському форматі надав би дуже серйозний поштовх процесу мирного врегулювання”, – уточнив він.

Єрмак також закликав G7 розробити спільне звернення до РФ із закликом підтримати проведення такого саміту.

Як відомо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру РФ Володимиру Путіну зустрітися “у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна”.

У відповідь на це Путін заявив, що готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.

Згодом стало відомо, що Володимир Зеленський доручив очільнику ОПУ Андрієві Єрмаку організувати його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

“Я дійсно запропонував – і це чули – зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв’язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, місто, де ми можемо зустрітися”, – заявив тоді Зеленський.

Згодом він назвав Ватикан “ідеальним місцем” для діалогу з Путіним.