Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Владимир Арьев.
Как сообщалось ранее, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Некоторые депутаты фракции “Оппозиционной платформы — За життя” поддержали назначение Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования, но в то время они отсутствовали в зале парламента.
Арьев отметил, что Шкарлета незаконно объявили новым главой МОН.
“Шкарлет – нелегитимный министр! Незаконно объявлен. Ибо двое депутатов из ОПЗЖ – Медведчук и Суркис, которые “проголосовали” за его назначение, физически отсутствовали в зале Верховной Рады в момент голосования. Все зафиксировано”, – написал нардеп.
Он добавил, что завтра в Верховной Раде будут требовать переголосования по назначению министра образования.
“Завтра будем требовать переголосования, как предусматривает регламент. Вот и посмотрим, терпит ли кнопкодавство Дмитрий Разумков. Указанные голоса являются решающими, потому Шкарлета протянули на минимальной границе в 226 голосов. А если переголосования не будет, я, как бывший председатель комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, призываю всю образовательную и научную общественность не признавать Шкарлета министром и всячески противодействовать самозванцу! ” – подчеркнул Арьев.
- Ранее #Буквы напоминали, что назначение Шкарлета еще летом вызвало волну протестов, ведь он был уличен в плагиате и был членом “Партии регионов”.