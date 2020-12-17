Сергей Шкарлет незаконно назначен министром образования и науки, поскольку два депутата, "проголосовавших" за него, отсутствовали во время голосования.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Владимир Арьев.

Как сообщалось ранее, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Некоторые депутаты фракции “Оппозиционной платформы — За життя” поддержали назначение Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования, но в то время они отсутствовали в зале парламента.

Арьев отметил, что Шкарлета незаконно объявили новым главой МОН.

“Шкарлет – нелегитимный министр! Незаконно объявлен. Ибо двое депутатов из ОПЗЖ – Медведчук и Суркис, которые “проголосовали” за его назначение, физически отсутствовали в зале Верховной Рады в момент голосования. Все зафиксировано”, – написал нардеп.

Он добавил, что завтра в Верховной Раде будут требовать переголосования по назначению министра образования.

“Завтра будем требовать переголосования, как предусматривает регламент. Вот и посмотрим, терпит ли кнопкодавство Дмитрий Разумков. Указанные голоса являются решающими, потому Шкарлета протянули на минимальной границе в 226 голосов. А если переголосования не будет, я, как бывший председатель комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, призываю всю образовательную и научную общественность не признавать Шкарлета министром и всячески противодействовать самозванцу! ” – подчеркнул Арьев.