Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 80 миллионов евро (89 миллионов долларов) предназначены для расширения масштабов разработки и производства коронавирусной вакцины в Европе.

“Я горжусь тем, что у нас есть ведущие компании, такие как CureVac в ЕС. Их дом здесь. Но их вакцины принесут пользу всем, в Европе и за ее пределами”, – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

Уточняется, что заявление о финансировании произошло на следующий день после того, как немецкие источники в правительстве сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа пытается получить доступ к потенциальной вакцине, разрабатываемой немецкой фирмой, что, в свою очередь, вызвало негативную реакцию в Берлине.