Про це пише агентство Reuters з посиланням на власні джерела та американський телеканал CNN.
Повідомляється, що посли 27 країн ЄС підтримали ініціативу Єврокомісії, яка запропонувала дозволити в’їзд для туристів, які зробили всі необхідні щеплення проти COVID-19 вакцинами, схваленими в союзі.
Джерело CNN зазначає, що тепер Рада ЄС має схвалити цю рекомендацію, яка, однак, не носить обов’язкового характеру.
Як очікується, тема відкриття кордонів і пов’язаних з нею сертифікатів про вакцинацію повинна стати однією з головних на екстреному саміті глав держав і урядів Євросоюзу 25 травня.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.
- 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.