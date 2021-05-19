Влада Євросоюзу готова відкрити кордони для туристів, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 вакцинами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Про це пише агентство Reuters з посиланням на власні джерела та американський телеканал CNN.

Повідомляється, що посли 27 країн ЄС підтримали ініціативу Єврокомісії, яка запропонувала дозволити в’їзд для туристів, які зробили всі необхідні щеплення проти COVID-19 вакцинами, схваленими в союзі.

Джерело CNN зазначає, що тепер Рада ЄС має схвалити цю рекомендацію, яка, однак, не носить обов’язкового характеру.

Як очікується, тема відкриття кордонів і пов’язаних з нею сертифікатів про вакцинацію повинна стати однією з головних на екстреному саміті глав держав і урядів Євросоюзу 25 травня.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.