ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи при определенных условиях — Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине помощь в размере 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-кризисом.

Об этом Боррель заявил во время брифинга в Киеве.

Как известно, во вторник, 22 сентября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые приехал в Украину с официальным визитом. В рамках визита Боррель встретился с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрий Кулебой и главой Минобороны Андреем Тараном.

По итогам встречи с главой МИД Боррель проинформировал, что ЕС готов предоставить стране финансовую помощь при определенных условиях.

“Мы также готовы предоставить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для решения проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией. Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права в Украине”, — сказал он.

Также Боррель напомнил, что Украина уже получила помощь для борьбы с пандемией.

“Мы предоставили беспрецедентную поддержку Украине для борьбы с пандемией. Это почти 200 млн евро. Это крупнейшая финансовая помощь, которая была предоставлена ​​нашим восточным партнерам”, — подчеркнул он.

Кроме того, Боррель проинформировал о намерениях через несколько дней посетить Восток Украины вместе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем для того, чтобы ознакомиться с ситуацией на границе.