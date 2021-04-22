Про це повідомляє видання Politico з посиланням на дипломатів Євросоюзу.

У середу Єврокомісія підняла це питання на зустрічі послів. Тоді більшість країн Євросоюзу заявили, що підтримають позов проти компанії через провал у поставках обіцяних доз.

Один дипломат пояснив, що суть судового розгляду полягає в тому, аби зобов’язати AstraZeneca надати дози, зазначені в контракті з ЄС.

Ще в січні AstraZeneca заявила, що не зможе забезпечити блок тією кількістю доз, яка передбачалася спочатку. До кінця першого кварталу компанія доставила в країни Євросоюзу 30 мільйонів доз замість 100 мільйонів. Дефіцит серйозно ускладнив кампанії вакцинації в країнах ЄС.

Компанія прогнозувала, що вона доставить приблизно 70 мільйонів доз до кінця другого кварталу року, тоді як передбачалося доставити усі 300 мільйонів доз, зазначених у контракті з ЄС.