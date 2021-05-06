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ЄС готовий обговорити відмову від патентів на COVID-вакцини

Європейський Союз готовий до діалогу з приводу пропозиції про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.

Четверг, 6 мая 2021, 13:26

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує міжнародне агентство Reuters.

“ЄС готовий обговорити будь-які пропозиції, спрямовані на розв’язання кризи ефективним і практичним способом. Ми готові обговорити, як пропозиція США про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини COVID-19 може допомогти у досягненні цієї мети”, –  сказала фон дер Ляєн.

Зазначимо, що першими про відмову від патентів на COVID-вакцини заговорили Індія та ПАР. Восени минулого року цю позицію підтримала низка країн, що розвиваються.

Цей крок мав би надати доступ до вакцини жителям бідних країн. Всесвітня організація охорони здоров’я та понад 60 країн підтримали цю ініціативу. Однак адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа не погоджувалася на це.

  • У середу, 5 травня, адміністрація Джо Байдена заявила, що підтримає ослаблення патентних правил щодо вакцин проти COVID-19. Ослаблення патентних правил розширить глобальні постачання і скоротить розрив у вакцинації між багатими й бідними країнами.
Теги: вакцина против коронавируса, ЕС, патент

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