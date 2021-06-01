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ЄС готує санкції проти «Белавіа» та десятка білоруських чиновників, – Reuters

Європейський союз готує пакет санкції проти близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації та національної компанії “Белавіа”.

Вторник, 1 июня 2021, 19:26

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.

За попередніми даними, у санкційному списку опиняться високопоставлені чиновники міністерств оборони та транспорту Білорусі, військові з ВПС, високопоставлений чиновник мінського аеропорту, а також топчиновник цивільної авіації. Передбачається замороження активів підсанкційних осіб та заборона на в’їзд в ЄС.

Санкції планують запровадити й проти державного підприємства з авіаційного сектору. Вони передбачають, зокрема, заборону на ведення бізнесу з ЄС.

Джерела зазначають, що це буде тимчасовий захід перед введенням економічних санкцій, пов’язаних з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

“Усі держави ЄС погоджуються з таким підходом”, – сказав один дипломат. 

Другий дипломат заявив, що це буде “чітким сигналом для Лукашенко про те, що його дії є небезпечними та неприйнятними”.

Введення основних санкцій проти Білорусі за цей інцидент планується 21 червня на саміті міністрів закордонних справ ЄС.

Крім того, в п’ятницю посли ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території ЄС білоруським авіакомпаніям. Це дозволить міністрам ЄС офіційно затвердити рішення в цьому місяці.

Агентство повідомляє, що уряди країн-членів ЄС готують секторальні санкції. Вони можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив.

Раніше стало відомо, що Україна готується до запровадження санкції проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У п’ятницю, 28 травня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що пакет санкцій вже передали на розгляд РНБО, але секретар Ради нацбезпеки і оборони це заперечив.

Перед цим в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Після інциденту Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. 

24 травня глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.

Теги: Белавіа, Білорусь, ЕС, санкции

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