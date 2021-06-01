ЄС готує санкції проти «Белавіа» та десятка білоруських чиновників, – Reuters

Європейський союз готує пакет санкції проти близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації та національної компанії “Белавіа”.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.

За попередніми даними, у санкційному списку опиняться високопоставлені чиновники міністерств оборони та транспорту Білорусі, військові з ВПС, високопоставлений чиновник мінського аеропорту, а також топчиновник цивільної авіації. Передбачається замороження активів підсанкційних осіб та заборона на в’їзд в ЄС.

Санкції планують запровадити й проти державного підприємства з авіаційного сектору. Вони передбачають, зокрема, заборону на ведення бізнесу з ЄС.

Джерела зазначають, що це буде тимчасовий захід перед введенням економічних санкцій, пов’язаних з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

“Усі держави ЄС погоджуються з таким підходом”, – сказав один дипломат.

Другий дипломат заявив, що це буде “чітким сигналом для Лукашенко про те, що його дії є небезпечними та неприйнятними”.

Введення основних санкцій проти Білорусі за цей інцидент планується 21 червня на саміті міністрів закордонних справ ЄС.

Крім того, в п’ятницю посли ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території ЄС білоруським авіакомпаніям. Це дозволить міністрам ЄС офіційно затвердити рішення в цьому місяці.

Агентство повідомляє, що уряди країн-членів ЄС готують секторальні санкції. Вони можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив.