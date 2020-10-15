Об этом сообщается на сайтах Совета ЕС и государственного сектора Соединенного Королевства.
В частности, в оба списка вошли:
- директор ФСБ Александр Бортников;
- начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;
- первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;
- заместитель министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов;
- заместитель министра обороны Алексея Криворучко;
- полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Также в списки включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания “Новичка”.
Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и Британии и заморозку финансовых активов. Они вступают в силу со дня публикации, с 15 октября.
Напомним, что 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. 22 августа Навального в бессознательном состоянии транспортировали из Омска до Берлина. 24 августа в берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
2 сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме политика следы яда из группы “Новичок”. 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы. 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя. Политик мог говорить и помнил детали того, что происходило до потери сознания в самолете.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может присоединиться к санкциям против Российской Федерации из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Зеленский отметил, что перед тем, как принять решение о санкциях, он хотел бы ознакомиться с деталями от немецкой стороны.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
- Накануне послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против Российской Федерации из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. В санкционном списке оказались шесть физических лиц и одна компания.