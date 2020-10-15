Европейский Союз и Великобритания ввели санкции в отношении шести представителей российских властей за отравление ядом "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайтах Совета ЕС и государственного сектора Соединенного Королевства.

В частности, в оба списка вошли:

директор ФСБ Александр Бортников;

начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;

первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;

заместитель министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов;

заместитель министра обороны Алексея Криворучко;

полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Также в списки включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания “Новичка”.

Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и Британии и заморозку финансовых активов. Они вступают в силу со дня публикации, с 15 октября.

Напомним, что 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. 22 августа Навального в бессознательном состоянии транспортировали из Омска до Берлина. 24 августа в берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.

2 сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме политика следы яда из группы “Новичок”. 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы. 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя. Политик мог говорить и помнил детали того, что происходило до потери сознания в самолете.