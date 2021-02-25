Бывший руководитель главного департамента информационной политики Администрации Президента, депутат Киевского областного совета из фракции "ЕС" Владимир Горковенко убежден, что опубликованные накануне "пленки Медведчука-Суркова" были сфальсифицированы для дискредитации Петра Порошенко, однако результатом может быть обострение в отношениях с Германией.

Такое мнение Горковенко озвучил в комментрии #Буквам.

Как сообщалось, ранее издание Цензор.НЕТ опубликовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса главы политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, обсуждающих широкий круг вопросов: поставки электроэнергии в Крым, обмен пленными на Донбассе и тому подобное. Разговор якобы датируется 2014 годом. Во время записи Медведчук неоднократно упоминает пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.

После публикации пленок советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк выступил за создание Временной следственной комиссии в парламенте.

По убеждению Горковенко, записи были сфальсифицированы представителями власти, к тому же — некачественно, с единственной целью — создать представление о якобы связи Порошенко с Медведчуком, которого на днях публично обвинили в финансировании терроризма и против которого применены санкции.

“Об источниках… Господин сам склепал, и склепал неизвестно где. Тем более, из того, что там есть: какие-то фрагменты из разных временных промежутков, датируемые разным периодом… Понимаете, у нас давно научились делать более изысканные вещи, чем те, что опубликованы”, — отметил Горковенко.

Горковенко указал, что ранее “игры с пленками” со стороны действующей власти уже чуть не привели к проблемам в отношениях с США. Теперь же могут возникнуть проблемы в отношениях с Германией, поскольку, напомнил политик, инициатива введения Медведчука в состав подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы для урегулирования ситуации на Донбассе принадлежала именно канцлеру Ангеле Меркель.

” Позиция “ЕС” такова, что ей очень нравится наблюдать, когда Офис президента плюет на вентилятор, которой гонит воздух в их лица. Они уже играли с так называемыми пленками Байдена. Так наигрались, что потом после победы Байдена (образно, как шутят) им пришлось оперативно съесть все тома дела. Если они хотят в дальнейшем играть, может быть подобная ситуация с Германией. Их упорное стремление привязать Порошенко к Медведчуку не имеет ничего общего с реальностью, поскольку предложение ввести Медведчука в переговорную группу принадлежала Ангеле Меркель. То есть нашему партнеру в борьбе с российским агрессором. Для нас это похоже на то, что они умело ежедневно плюют в вентилятор, думая, что попадают в Порошенко, но пока все это возвращается против них. Там, кажется, уже платочек мокрый”, — отметил он.

Что касается инициативы создания ВСК, в “ЕС” убеждены, что к расследованию в первую очередь должны быть привлечены правоохранительные органы. Инициативу представителей Офиса президента вместо этого создать ВСК в “ЕС” рассматривают как подтверждение того, что пленки были сфальсифицированы в политических целях.