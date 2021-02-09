«ЕС» инициирует постановление с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных

Об этом сообщили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые сегодня пытались попасть на судебное заседание по делу Шеремета.

“Мы все с вами являемся свидетелями, что это Зеленский с министром Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме, семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского”, – заявила Ионова.

Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.

“Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь – и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата”, – отметил Арьев.

“От “Европейской Солидарности” мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной ” Фортуна”, это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку”, – подчеркнул Арьев.

Мария Ионова отметила, что “Европейская Солидарность” будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.

“Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно изменяет”, – отмечает Ионова.

Владимир Арьев также отметил, что “Европейская Солидарность” будет настаивать на создании ВСК по делу Шеремета и по делу срыва спецоперации по “вагнеровцам”.

“А также обязательно будем обращаться ко всем международным организациям. Поднимать этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ, поднимать этот вопрос на очередной сессии ЕвроНЕСТ Восточного партнерства Европейского Парламента. Власть Украины держит политических заключенных. И международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, а Уголовный кодекс прекратили использовать для того, чтобы сводить политические счеты”, – отметил Владимир Арьев.

“Мы будем отстаивать наших патриотов, которые первыми дали отпор российской агрессии. И мы точно будем поднимать этот вопрос на всех международных площадках. Не дадим, чтобы времена Януковича вернулись в Украину”, – резюмирует Мария Ионова.