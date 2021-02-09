«ЕС» инициирует постановление с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных

Об этом сообщили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые сегодня пытались попасть на судебное заседание по делу Шеремета.
“Мы все с вами являемся свидетелями, что это Зеленский с министром Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме, семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского”, – заявила Ионова.
Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.
“Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь – и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата”, – отметил Арьев.
“От “Европейской Солидарности” мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной ” Фортуна”, это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку”, – подчеркнул Арьев.
Мария Ионова отметила, что “Европейская Солидарность” будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.
“Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно изменяет”, – отмечает Ионова.
Владимир Арьев также отметил, что “Европейская Солидарность” будет настаивать на создании ВСК по делу Шеремета и по делу срыва спецоперации по “вагнеровцам”.
“А также обязательно будем обращаться ко всем международным организациям. Поднимать этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ, поднимать этот вопрос на очередной сессии ЕвроНЕСТ Восточного партнерства Европейского Парламента. Власть Украины держит политических заключенных. И международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, а Уголовный кодекс прекратили использовать для того, чтобы сводить политические счеты”, – отметил Владимир Арьев.
“Мы будем отстаивать наших патриотов, которые первыми дали отпор российской агрессии. И мы точно будем поднимать этот вопрос на всех международных площадках. Не дадим, чтобы времена Януковича вернулись в Украину”, – резюмирует Мария Ионова.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.
- 17 декабря Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения для фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко (несмотря на то, что у мужчины ухудшилось состояние здоровья и он не получал надлежащей медицинской помощи).
- В начале января появилась информация, что убийство журналиста Павла Шеремета было санкционировано президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это стало известно из аудизаписей разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Запись из кабинета Зайцева, а также отчет слежки за Шереметом были первоначально получены Игорем Макаром, активистом белорусской оппозиции и бывшим белорусским спецназовцем.
- Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар готов дать показания прокуратуре Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.