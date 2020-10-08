Об этом заявил председатель столичного отделения партии “ЕС” и секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.
По его словам, Марина Порошенко, лидер списка “ЕС” в Киевсовет, сегодня уже заявила, что прирост больных сутки в Киеве составляет более 10%.
“И это создает крайне угрожающую ситуацию в городе, когда многие киевляне просто физически не смогут получать необходимое медицинское обеспечение в случае сложного течения болезни”, – добавил Прокопив.
Он также отметил: “То, что такая негативная тенденция будет сохраняться в Украине и Киеве в дальнейшем, указывают прогнозы представителей Всемирной организации здравоохранения. Отмечу, что некоторые медицинские учреждения Киева, например, клинические больницы №6, №7, №9 уже имеют почти 100% -ную заполняемость коек больными COVID-19 “.
Именно поэтому “Европейская Солидарность” предлагает на внеочередной сессии Киевсовета пересмотреть бюджет и перегруппировать отдельные расходы на приоритетные сегодня цели: доплаты врачам и финансирования медицинских учреждений, которые занимаются лечением больных COVID-19.
“К сожалению, государство ситуацию с коронавирусом фактически пустило на самотек. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить и финансово поддержать специалистов, которые сегодня оказались на передовой в борьбе с коронавирусом”, – отметил секретарь Киевсовета.
- Напомним, 8 октября в Украине впервые зафиксировано более 5 тысяч новых больных коронавирусом.
- В Киеве за минувшие сутки подтвердили 422 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.