Столичные депутаты "Европейской Солидарности" обращаются к мэру Виталию Кличко с требованием созвать срочную внеочередную сессию Киевского городского совета с целью увеличить бюджетное финансирование врачей и медицинских учреждений столицы из-за критической эпидемиологической ситуации в Киеве.

Об этом заявил председатель столичного отделения партии “ЕС” и секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

По его словам, Марина Порошенко, лидер списка “ЕС” в Киевсовет, сегодня уже заявила, что прирост больных сутки в Киеве составляет более 10%.

“И это создает крайне угрожающую ситуацию в городе, когда многие киевляне просто физически не смогут получать необходимое медицинское обеспечение в случае сложного течения болезни”, – добавил Прокопив.

Он также отметил: “То, что такая негативная тенденция будет сохраняться в Украине и Киеве в дальнейшем, указывают прогнозы представителей Всемирной организации здравоохранения. Отмечу, что некоторые медицинские учреждения Киева, например, клинические больницы №6, №7, №9 уже имеют почти 100% -ную заполняемость коек больными COVID-19 “.

Именно поэтому “Европейская Солидарность” предлагает на внеочередной сессии Киевсовета пересмотреть бюджет и перегруппировать отдельные расходы на приоритетные сегодня цели: доплаты врачам и финансирования медицинских учреждений, которые занимаются лечением больных COVID-19.

“К сожалению, государство ситуацию с коронавирусом фактически пустило на самотек. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить и финансово поддержать специалистов, которые сегодня оказались на передовой в борьбе с коронавирусом”, – отметил секретарь Киевсовета.