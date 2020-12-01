Европейский союз отмечает, что Украина продолжает продвижение по пути реформ, но определенные проблемы остаются.

Это следует из ежегодного отчета ЕС о реализации Украиной Соглашения об ассоциации.

Во вторник, 1 декабря, был обнародован ежегодный отчет, в котором ЕС анализирует успехи страны в реализации реформ в соответствии с соглашением об ассоциации. Это произошло накануне неформальной встречи членов Совета ассоциации Украина-ЕС, которая состоится 8 декабря.

В отчете отмечается, что в ключевых реформах (как банковская и земельная) продвижение были даже несмотря на пандемию.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя отчет, также отметил, что реформы продолжаются. Однако он указал на необходимость сохранения их результатов.

“Несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке и вспышка пандемии коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ. Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжали эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в отношении верховенства закона. Украинский народ этого ждет”, — сказал он .

Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи подчеркнул, что целью ЕС остается поддержать ориентацию Украины на более тесную интеграцию.

В ЕС отметили, что многие реформы еще впереди.