Об этом сообщает The Guardian.
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, объявила, что Великобритания получила официальное предупреждение относительно законопроекта о внутреннем рынке, который нарушает достигнутое ранее соглашение по Brexit.
Сообщается, что Евросоюз давал Британии время до октября отказаться от спорных положений в законопроекте, и сегодня этот срок истек. Фон дер Ляйен заявила, что теперь у Британии есть месяц, чтобы ответить на официальное письмо Еврокомиссии.
По ее словам, планы британского правительства внести поправки в соглашение о выходе из Европеского союза являются нарушением обязательства добросовестности, изложенного в соглашении о Brexit.
“Более того, если он будет принят в нынешнем виде, он будет полностью противоречить протоколу по Ирландии и Северной Ирландии”, — сказала она.
Письмо Еврокомиссии запустило процесс, который может закончиться Европейским судом – правительство Британии могут обязать ежедневно выплачивать огромные штрафы за нарушения.
- Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе готовы пойти на компромисс в переговорах с Великобританией о торговом соглашении после Brexit, если Лондон будет более реалистичен в своих ожиданиях.