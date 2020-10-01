Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по Brexit.

Об этом сообщает The Guardian.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, объявила, что Великобритания получила официальное предупреждение относительно законопроекта о внутреннем рынке, который нарушает достигнутое ранее соглашение по Brexit.

Сообщается, что Евросоюз давал Британии время до октября отказаться от спорных положений в законопроекте, и сегодня этот срок истек. Фон дер Ляйен заявила, что теперь у Британии есть месяц, чтобы ответить на официальное письмо Еврокомиссии.

По ее словам, планы британского правительства внести поправки в соглашение о выходе из Европеского союза являются нарушением обязательства добросовестности, изложенного в соглашении о Brexit.

“Более того, если он будет принят в нынешнем виде, он будет полностью противоречить протоколу по Ирландии и Северной Ирландии”, — сказала она.

Письмо Еврокомиссии запустило процесс, который может закончиться Европейским судом – правительство Британии могут обязать ежедневно выплачивать огромные штрафы за нарушения.