Евросоюз может ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в сфере соблюдения прав человека.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Европейская служба внешних связей.

Такое заявление Боррель сделал по возвращении из Москвы, где он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам главы европейской дипломатии, эта встреча показала, что “Россия все больше отделяется от Европы”.

Он отметил, что из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального отношения Москвы и Брюсселя опустились до самого низкого за долгие годы уровня.

“Я только что вернулся из очень сложного визита в Москву, во время которого я начал обсуждение напряженного состояния отношений между ЕС и Россией. Они были сложными в течение ряда лет и ухудшались еще больше после последних событий, связанных с отравлением, арестом и приговором Алексею Навальному, а также связанными с ними массовыми арестами тысяч демонстрантов… Российская власть не захотела воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях”, – сказал он.

По словам Борреля, Евросоюз крайне обеспокоен “внутренней ситуацией в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека”.

Глава дипломатии ЕС напомнил об обязательствах России, которые она приняла на себя в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. По его словам, то, что Евросоюз заставляет Москву их выполнять, не является вмешательством.

Боррель заявил, что в ходе предстоящей 22 февраля встрече глав МИД Евросоюза может быть принято решение о введении новых санкций в отношении России.

“Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут решать следующие шаги, и так, они могут включать санкции. И у нас также есть еще один инструмент в этом отношении, благодаря недавно утвержденным режимом санкций ЕС в области прав человека “, – говорится в сообщении.

Как известно, 23 января по всей Российской Федерации проходили митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также других политзаключенных. На акциях были задержаны более три тысячи человек.

В пятницу, 5 февраля, РФ заявила, что дипломатические сотрудники генеральных консульств Швеции, Польши и Германии участвовали в протестах в Москве и Санкт-Петербурге, объявила их persona non grata и выслала.