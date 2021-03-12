Об этом сказано на сайте Совета ЕС.
Санкции продлены до 15 сентября 2021 года, сказано в сообщении:
“Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 сентября 2021 года”.
Санкции предусматривают некоторые ограничения для путешествий, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.
Ограничения продолжат действовать в отношении 177 физических лиц и 48 юридических лиц.
Санкции действуют с 17 марта 2014 года. Их продлевают каждые полгода. Кроме этих санкций также есть финансовые ограничения против конкретных секторов экономики России. Они действуют до 31 июля 2021 года. Санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма действуют до 23 июня 2021 года.
В Министерстве иностранных дел Украины по этому поводу отметили, что принятое решение – “свидетельство того, что ЕС остается надежным партнером Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности”.
“Российская Федерация должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуться к выполнению своих международно-правовых и политических обязательств”, – заявили в ведомстве.
- Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу об осуждении временной оккупации Крыма, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных.