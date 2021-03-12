В пятницу, 12 марта, Совет Евросоюза принял решение продлить на полгода санкции "против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины".

Об этом сказано на сайте Совета ЕС.

Санкции продлены до 15 сентября 2021 года, сказано в сообщении:

“Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 сентября 2021 года”.

Санкции предусматривают некоторые ограничения для путешествий, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.

Ограничения продолжат действовать в отношении 177 физических лиц и 48 юридических лиц.

Санкции действуют с 17 марта 2014 года. Их продлевают каждые полгода. Кроме этих санкций также есть финансовые ограничения против конкретных секторов экономики России. Они действуют до 31 июля 2021 года. Санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма действуют до 23 июня 2021 года.

В Министерстве иностранных дел Украины по этому поводу отметили, что принятое решение – “свидетельство того, что ЕС остается надежным партнером Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности”.

“Российская Федерация должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуться к выполнению своих международно-правовых и политических обязательств”, – заявили в ведомстве.