ЕС на год продлил санкции против Беларуси

В четверг, 25 февраля, Европейский союз на год продлил санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Отмечается, что Совет постановил продлить санкции до 28 февраля 2022 года относительно чиновников, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов.

Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, крупных бизнесменов и компании, которые получают выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживают его.

Санкции касаются 88 человек, включая Александра Лукашенко, и 7 организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Физическим и юридическим лицам из Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять средства лицам, в отношении которых введены санкции.