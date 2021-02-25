Covid-19 Украина

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ЕС на год продлил санкции против Беларуси

В четверг, 25 февраля, Европейский союз на год продлил санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Четверг, 25 февраля 2021, 20:12

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Отмечается, что Совет постановил продлить санкции до 28 февраля 2022 года относительно чиновников, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов.

Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, крупных бизнесменов и компании, которые получают выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживают его.

Санкции касаются 88 человек, включая Александра Лукашенко, и 7 организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Физическим и юридическим лицам из Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять средства лицам, в отношении которых введены санкции.

  • 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. В опубликованном документе указаны 44 человека.
  • Европейский Союз в пятницу, 6 ноября, официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц. Санкции введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.
  • 20 ноября Украина и еще ряд стран присоединились к санкциям Европейского союза против белорусских чиновников. В ответ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести санкции против официальных лиц Украины.
Теги: ЄС, Александр Лукашенко, санкции

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