Фракция "Европейской Солидарность" направила депутатский запрос об отсутствии на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой самолета Boeing-737 в Иране, руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, сообщает пресс-служба партии.

“В.А. Зеленским при СНБОУ был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737. Однако обращаем ваше внимание, что на данном совещании отсутствовали руководитель Офиса президента Украины А.И. Богдан, который, по информации СМИ возглавляет комитет по разведывательной деятельности при Президенте Украины, глава Службы безопасности Украины И.Г. Баканов и министр внутренних дел Украины А.Б. Аваков”, – говорится в запросе.

В партии подчеркивают, что отсутствие на упомянутом совещании руководителей органов государственной власти Украины, ответственных за национальную безопасность Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, борьбы с терроризмом является неприемлемым.

Парламентарии требуют от Богдана, Баканова и Авакова предоставить официальный ответ на вопрос – принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба и в случае их отсутствия на заседании были ли они в официальном отпуске в это время.