Запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, сообщает пресс-служба партии.
“В.А. Зеленским при СНБОУ был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737. Однако обращаем ваше внимание, что на данном совещании отсутствовали руководитель Офиса президента Украины А.И. Богдан, который, по информации СМИ возглавляет комитет по разведывательной деятельности при Президенте Украины, глава Службы безопасности Украины И.Г. Баканов и министр внутренних дел Украины А.Б. Аваков”, – говорится в запросе.
В партии подчеркивают, что отсутствие на упомянутом совещании руководителей органов государственной власти Украины, ответственных за национальную безопасность Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, борьбы с терроризмом является неприемлемым.
Парламентарии требуют от Богдана, Баканова и Авакова предоставить официальный ответ на вопрос – принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба и в случае их отсутствия на заседании были ли они в официальном отпуске в это время.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.