Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.

Об этом говорится в заявлении Президента Совета Европы.

“ЕС следит за событиями в Беларуси очень внимательно и с все большим беспокойством. Выбора 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому мы не признаем результатов. Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Члены Совета Европы совета выражают свою очевидную солидарность с людьми Беларуси в желании реализовать свои основные демократические права”, – говорится в заявлении.

Также в институции осуждают непропорциональное и неприемлемое насилие, проявленное государственными органами против мирных протестующих.

“Необходимо избегать насилия, а всех незаконно задержанных следует немедленно и безоговорочно освободить. Гражданское общество и участники оппозиции, которые принимают участие в дискуссиях о политическом переходе, должны быть защищены от произвольных арестов и насилия. ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех возможных злоупотреблений. Вскоре ЕС введет санкции против значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации результатов выборов”, – подчеркнули в ЕС.

ЕС призывает белорусские власти найти выход из кризиса путем прекращения насилия, деэскалации и всестороннего национального диалога.

“Только мирный и демократический процесс, подкрепленный независимыми и свободными СМИ и сильным гражданским обществом, может обеспечить устойчивые решения. Все стороны, включая третьи государства, должны поддерживать такой процесс”, – резюмировали члены Европейского совета.