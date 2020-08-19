Об этом говорится в заявлении Президента Совета Европы.
“ЕС следит за событиями в Беларуси очень внимательно и с все большим беспокойством. Выбора 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому мы не признаем результатов. Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Члены Совета Европы совета выражают свою очевидную солидарность с людьми Беларуси в желании реализовать свои основные демократические права”, – говорится в заявлении.
Также в институции осуждают непропорциональное и неприемлемое насилие, проявленное государственными органами против мирных протестующих.
“Необходимо избегать насилия, а всех незаконно задержанных следует немедленно и безоговорочно освободить. Гражданское общество и участники оппозиции, которые принимают участие в дискуссиях о политическом переходе, должны быть защищены от произвольных арестов и насилия. ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех возможных злоупотреблений. Вскоре ЕС введет санкции против значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации результатов выборов”, – подчеркнули в ЕС.
ЕС призывает белорусские власти найти выход из кризиса путем прекращения насилия, деэскалации и всестороннего национального диалога.
“Только мирный и демократический процесс, подкрепленный независимыми и свободными СМИ и сильным гражданским обществом, может обеспечить устойчивые решения. Все стороны, включая третьи государства, должны поддерживать такой процесс”, – резюмировали члены Европейского совета.
- Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.