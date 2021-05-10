Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель проінформував про наміри ЄС найближчим часом запровадити нові санкції проти білоруського режиму.

Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, пише Reuters.

У понеділок, 10 травня, міністри закордонних справ країн ЄС обговорили ряд питань, зокрема, щодо Білорусі. Боррель, який головував на зустрічі, повідомив про підготовку до прийняття чергового, вже четвертого, пакету санкції проти Білорусі.

“Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, як я сподіваюся, буде прийнятий найближчими тижнями”, — сказав він.

Дипломати у коментарі агентству заявили, що багато хто з 27 членів блоку підтримують подальші санкції, але Брюсселю потрібно зібрати достатньо доказів для надання списків.

“Четвертий пакет, швидше за все, надійде групами, але це буде значний пакет”, — сказав один із дипломатів.