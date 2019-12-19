Сегодня, 19 декабря, Совет Европейского союза продлил еще на полгода экономические санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

“Сегодня Совет продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение принято после отчета президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций.

“Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России”, – подчеркнули в пресс-службе.

Экономические санкции, продленные этим решением, включают:

1. Ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их дочерних подразделений, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

2. Введение запрета на экспорт и импорт оружия;

3. Установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России;

4. Ограничение доступа России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки залежей нефти.