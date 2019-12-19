Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
“Сегодня Совет продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение принято после отчета президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций.
“Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России”, – подчеркнули в пресс-службе.
Экономические санкции, продленные этим решением, включают:
1. Ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их дочерних подразделений, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
2. Введение запрета на экспорт и импорт оружия;
3. Установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России;
4. Ограничение доступа России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки залежей нефти.
- В сентябре Совет Европейского союза принял решение о продлении еще на 6 месяцев персональных санкций в отношении граждан и организаций, причастных к “подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”.
- В июне Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России на полгода.