Европейский Союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на его территорию. Украина в этом списке пока нет.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

В пятницу, 7 августа, Евросоюз в очередной раз сократил список этих стран, убрав из него Марокко.

В перечне остались:

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Новая Зеландия

Руанда

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Китай (при условии подтверждения взаимности)

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются жителями ЕС в этой рекомендации.