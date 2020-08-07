Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

В пятницу, 7 августа, Евросоюз в очередной раз сократил список этих стран, убрав из него Марокко.

В перечне остались:

  • Австралия
  • Канада
  • Грузия
  • Япония
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай
  • Китай (при условии подтверждения взаимности)

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются жителями ЕС в этой рекомендации.

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