Соответствующий список опубликован на сайты Совета Европы.
Более того, Евросоюз сократил список этих стран.
На данный момент список выглядит так:
Австралия;
Канада;
Грузия;
Япония;
Марокко;
Новая Зеландия;
Руанда;
Южная Корея;
Таиланд;
Тунис
Уругвай;
Китай (при условии подтверждения взаимности).
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, будут пересматривать каждые две недели.
- Напомним, 39 стран открыли свои границы для въезда граждан Украины в условиях пандемии коронавируса в мире.