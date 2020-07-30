Европейский Союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока. Украины в этом перечне пока нет.

Соответствующий список опубликован на сайты Совета Европы.

Более того, Евросоюз сократил список этих стран.

На данный момент список выглядит так:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, будут пересматривать каждые две недели.