Covid-19 Украина

обновлено 13.03.2021 в 07:02

Всего:

1438468 (+0)

Болеют:

195677 (+0)

Выздоровели:

1214876 (+0)

Умерло:

27915 (+0)

07:59 ЕС планирует признавать COVID-паспорта только для вакцин, одобренных ЕМА
07:28 Мороз и мокрый снег: какой будет погода 13 марта
01:58 Роберта Дауни-младшего и Энн Хэтэуэй номинировали на звание худших актеров года
01:22 В Китае построили отель с белыми медведями за стеклом
00:41 В США арестовали девушку, которая отказалась надеть маску в такси Uber
00:37 Арахамия извинился за припаркованный Land Cruiser, пожаловавшись на отсутствие личного водителя
00:21 США не планируют передавать вакцины другим странам, – Белый дом
00:18 Зеленский заверил, что его политика изменилась не из-за «звонков Байдена»

12 марта

23:44 США, Индия, Япония и Австралия договорились увеличить поставки вакцин от COVID-19
23:39 Бренд Crocs в коллаборации с Джастином Бибером выпускают новые сабо
23:30 «Буковель» закрывают на карантин
23:06 Миннеаполис заплатит $27 млн семье убитого Джоржа Флойда на урегулирование судебного иска
22:21 19-летняя девушка, убитая во время протестов в Мьянме, стала символом борьбы за демократию: видео
22:18 Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за вождение в нетрезвом состоянии: что меняется
21:46 Активисты анонсировали новую акцию в поддержку Стерненко к его Дню рождения
21:42 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 12 марта
21:23 Арахамию оштрафовали за припаркованный на пешеходном переходе Land Cruiser
21:03 Apple обвинила экс-сотрудника в разглашении коммерческой информации
20:58 На аукционе Christieʼs продали цифровой коллаж художника Beeple за рекордные $69 млн
20:46 25-летняя китаянка случайно узнала, что родилась мужчиной
20:23 Экс-собственника компании «Укрбуд» Максима Микитася выпустили из СИЗО
19:06 В Киеве вакцинировали только 650 медиков из 30 тысяч, – Марина Порошенко
Партнерский материал
18:44 Как заинтересовать девушек энергетикой
18:35 AstraZeneca сокращает поставки своей вакцины в Евросоюз
18:21 Американцы поддерживают введение ограничений для непривитых людей, — опрос
18:14 Из-за метелей Киев сковали пробки (карта)
17:39 Как Арахамия на пешеходных переходах паркуется — фотофакт
Партнерский материал
17:34 Не пропусти: граждане льготных категорий смогут бесплатно посетить Фестиваль гигантских китайских фонарей

ЕС планирует признавать COVID-паспорта только для вакцин, одобренных ЕМА

Европейский союз планирует признавать только те "паспорта вакцинации", которые будут включать вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).

Суббота, 13 марта 2021, 07:59

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники.

Так, еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс объяснил, что страны-члены могут по собственному решению вакцинировать свое население другими вакцинами. Однако в таком случае они не смогут претендовать на паспорт вакцинации как пропуск для свободных поездок.

На данный момент в ЕС утверждены четыре вакцины – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).

Это связано с тем, что ЕС не может быть уверен в качестве этих вакцин.

При этом, применение “паспорта вакцинации” планируется исключительно до завершения пандемии коронавируса.

  • Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза пришли к согласию в отношении необходимости введения цифровых паспортов вакцинации.
Теги: COVID-паспорт, вакцина против коронавируса, вакцинация, ЕС

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook