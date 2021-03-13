ЕС планирует признавать COVID-паспорта только для вакцин, одобренных ЕМА

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники.
Так, еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс объяснил, что страны-члены могут по собственному решению вакцинировать свое население другими вакцинами. Однако в таком случае они не смогут претендовать на паспорт вакцинации как пропуск для свободных поездок.
На данный момент в ЕС утверждены четыре вакцины – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).
Это связано с тем, что ЕС не может быть уверен в качестве этих вакцин.
При этом, применение “паспорта вакцинации” планируется исключительно до завершения пандемии коронавируса.
- Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза пришли к согласию в отношении необходимости введения цифровых паспортов вакцинации.