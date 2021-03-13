ЕС планирует признавать COVID-паспорта только для вакцин, одобренных ЕМА

Европейский союз планирует признавать только те "паспорта вакцинации", которые будут включать вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники.

Так, еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс объяснил, что страны-члены могут по собственному решению вакцинировать свое население другими вакцинами. Однако в таком случае они не смогут претендовать на паспорт вакцинации как пропуск для свободных поездок.

На данный момент в ЕС утверждены четыре вакцины – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).

Это связано с тем, что ЕС не может быть уверен в качестве этих вакцин.

При этом, применение “паспорта вакцинации” планируется исключительно до завершения пандемии коронавируса.