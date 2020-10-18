Одесская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подает в суд на мэра города Геннадия Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни.

Об этом говорится в сообщении партии в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Одессе проспекту Небесной Сотни вернут название в честь советского маршала Георгия Жукова. Городские власти считают, что Жуков не подпадает под закон о декоммунизации.

“Следуя принципам европейской интеграции, развития демократических традиций и укрепления прав человека, Украина будет продолжать двигаться от тоталитарного советского прошлого. Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан”, – сообщают представители “ЕС”.

В партии считают попытку переименовать проспект Небесной Сотни на проспект Жукова предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать раскол общества в Одессе и “заработать политические очки”.

По мнению партийцев такие действия лицемерны, ведь Труханов заинтересовался переименованием только перед выборами.

“Переименование проспекта и возвращения ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы”, – подчеркивает “Евросолидарность”.