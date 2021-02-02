Совет Европейского Союза внес изменения в рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям передвижения в связи с пандемией COVID-19. Появилась новая категорию ограничений — темно-красная.

Об этом сообщается на сайте Совета.

Согласно обновленной рекомендации, новый цвет – темно-красный – добавлен к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Этот цвет будет применяться к областям, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе и новые его штаммы.

Также “темно-красными” буду считаться районы, в которых совокупный показатель уведомления о случаях COVID-19 за 14 дней составляет 500 на 100000 человек или более.

“Государства-члены не должны поощрять второстепенные поездки в красные и темно-красные зоны. Но в то же время нужно стараяться избегать сбоев в основных поездках”, – говорится в сообщении.

Теперь лица, путешествующие из района, классифицированного как “темно-красный”, должны будут:

сдать тест на COVID-19 до приезда;

пройти карантин или самоизоляцию.

“Учитывая увеличение возможностей тестирования COVID-19, в рекомендации также вносятся поправки, предоставляющие государствам-членам возможность требовать от путешественников, прибывающих из оранжевой, красной и серой областей, сделать тест перед вылетом”, – подчеркнули в Совете ЕС.

Отмечается, что люди, которые живут в приграничных регионах и пересекают границу ежедневно или часто, например, по работе, учебе или по семейным обстоятельствам, не должны проходить тестирование или карантин/самоизоляцию.