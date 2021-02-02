Об этом сообщается на сайте Совета.
Согласно обновленной рекомендации, новый цвет – темно-красный – добавлен к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.
Этот цвет будет применяться к областям, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе и новые его штаммы.
Также “темно-красными” буду считаться районы, в которых совокупный показатель уведомления о случаях COVID-19 за 14 дней составляет 500 на 100000 человек или более.
“Государства-члены не должны поощрять второстепенные поездки в красные и темно-красные зоны. Но в то же время нужно стараяться избегать сбоев в основных поездках”, – говорится в сообщении.
Теперь лица, путешествующие из района, классифицированного как “темно-красный”, должны будут:
- сдать тест на COVID-19 до приезда;
- пройти карантин или самоизоляцию.
“Учитывая увеличение возможностей тестирования COVID-19, в рекомендации также вносятся поправки, предоставляющие государствам-членам возможность требовать от путешественников, прибывающих из оранжевой, красной и серой областей, сделать тест перед вылетом”, – подчеркнули в Совете ЕС.
Отмечается, что люди, которые живут в приграничных регионах и пересекают границу ежедневно или часто, например, по работе, учебе или по семейным обстоятельствам, не должны проходить тестирование или карантин/самоизоляцию.
- 30 января Министерство охраны здоровья Украины обновило список стран, которые отнесены к “красной” или “зеленой” зонам.