Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

“В ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в области безопасности ЕС улучшает свою визовую информационную систему, инструмент, используемый властями для регистрации всех желающих получить краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону”, – говорится в сообщении.

Согласно документу планируется:

дальнейшее усиление безопасности процедуры краткосрочной визы

включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS;

обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС.

В документе поясняется, что данное соглашение предусматривает при выдаче любой краткосрочной визы полный сбор информации о получателе по всем миграционным и полицейским базам данных ЕС, включая Шенгенскую информационную систему, систему контроля въезда-выезда, Европейскую систему разрешений на поездки, в которой должны регистрироваться также граждане стран, имеющих безвизовые соглашения с ЕС, базу “Европола”, миграционную базу всех просителей политического убежища Eurodac, ряд элементов базы данных Интерпола и других.

В настоящее время проверка получателей виз по этим базам данных осуществляется в выборочном порядке и только в частично автоматизированном режиме. Новая система должна обеспечить проверку 100% лиц, которые просят визы.

В новой базе более не будут использоваться оцифрованные бумажные фотографии, а только цифровые снимки высокого разрешения, содержащие все параметры для использования в программах распознавания лиц. Это, по мнению ЕС, упростит возвращения граждан третьих стран, которые незаконно находятся на территории содружества.

Кроме этого, в целях борьбы с торговлей детьми согласно новому постановлению возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижен с 12 до шести лет.

Решение имеет промежуточный характер, для его вступления в силу еще понадобится ряд юридических этапов, включая окончательное утверждение финального документа Советом ЕС, поэтому дата его вступления в силу еще не определена.