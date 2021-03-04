Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
“Сегодня Совет ЕС решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, замораживание существующих активов, направленных против 7 человек, признанных виновными в присвоении государственных средств Украины или в злоупотреблении служебным положением, повлекшем убытки украинских государственных фондов”, – говорится в сообщении.
При этом, санкции в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а двое физических лиц исключены из списка.
Отметим, что по данным брюссельского корреспондента “Радио Свобода” Рикарда Йозвяка, из списка исключили бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.
- В прошлом году Совет Европейского союза официально снял санкции против соратников беглого президента Виктора Януковича – бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.