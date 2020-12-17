Covid-19 Украина

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ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода

В четверг, 17 декабря, члены Европейского Союза продолжили экономические санкции против Российской Федерации на полгода в связи с ситуацией в Украине.

Четверг, 17 декабря 2020, 15:27

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европейского Союза.

Отмечается, что Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры до 31 июля 2021 года.

“Сегодня Совет принял решение продолжить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики”, – говорится в заявлении.

Решение о продлении санкций основывается на последней оценке состояния выполнения Минских соглашений, которая была оказана на заседании Европейского совета 10-11 декабря.

“Учитывая то, что Минские соглашения в полном объеме не выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России”, – говорится в сообщении.

Экономические санкции против России были введены 31 июля 2014 года из-за аннексии украинского полуострова Крым. После этого Совет ЕС неоднократно продолжал их.

  • Правительство России опубликовало обновленный список граждан Украины, касательно которых вводят специальные экономические санкции. В обновленный список попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, а также председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
  • Российская Федерация приняла решение об отмене санкций против трех украинских компаний. Москва рассчитывает, что Киев сделает шаг в ответ.

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